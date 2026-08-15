تحلیل تکنیکال امروز Pudgy Penguins (PENGU) صفحه تحلیل Pudgy Penguins، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PENGU، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Pudgy Penguins را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Pudgy Penguins (PENGU) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.006047 -- -3.79% -4.73% -29.45%

Pudgy Penguins اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Pudgy Penguins در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 1 خرید 17 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 1 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.006045 0.006043 مقاومت دوم 0.006043 0.006041 مقاومت اول 0.006042 0.006041 نقطه محوری 0.00604 0.00604 حمایت اول 0.006039 0.006038 حمایت دوم 0.006037 0.006038 حمایت سوم 0.006036 0.006037

سیگنال‌ های بازار Pudgy Penguins حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.09M $6.16 M $6.25 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.12M خریدهای فعال 3 روزه $3.53 M فروش‌ های فعال 3 روزه $3.41 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.04M خریدهای فعال 7 روزه $32.70 M فروش‌ های فعال 7 روزه $32.66 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Pudgy Penguins جریان سرمایه خالص ورودی قیمت PENGUUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.26 M 0.01 2026-08-14 -$0.17 M 0.01 2026-08-13 -$0.38 M 0.01 2026-08-12 -$0.41 M 0.01 2026-08-11 -$0.72 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Pudgy Penguins (PENGU) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Pudgy Penguins را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT PENGU $0.006047 $0.006047 $0.006047 +0.21% 18.79M (USDT) معامله کنید / USDC PENGU $0.006045 $0.006045 $0.006045 +0.23% 12.50M (USDT) معامله کنید