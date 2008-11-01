تحلیل تکنیکال امروز Bitcoin (BTC) صفحه تحلیل Bitcoin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BTC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Bitcoin را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Bitcoin (BTC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $62,999.42 -- -3.11% -1.52% -19.29%

Bitcoin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bitcoin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 1 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 62,967.1666 62,967.1333 مقاومت دوم 62,967.1333 62,967.0951 مقاومت اول 62,967.0666 62,967.0715 نقطه محوری 62,967.0333 62,967.0333 حمایت اول 62,966.9666 62,966.9951 حمایت دوم 62,966.9333 62,966.9715 حمایت سوم 62,966.8666 62,966.9333

سیگنال‌ های بازار Bitcoin حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -19.43M $294.87 M $314.30 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 20.14M خریدهای فعال 3 روزه $4,843.11 M فروش‌ های فعال 3 روزه $4,822.98 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 162.33M خریدهای فعال 7 روزه $12,330.92 M فروش‌ های فعال 7 روزه $12,168.58 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Bitcoin جریان سرمایه خالص ورودی قیمت BTCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $10.14 M 63,055.74 2026-08-14 $65.75 M 63,000.00 2026-08-13 $13.16 M 63,427.40 2026-08-12 -$47.46 M 63,449.87 2026-08-11 -$80.37 M 63,624.46 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.