تحلیل تکنیکال امروز Solana (SOL) صفحه تحلیل Solana، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SOL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Solana را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Solana (SOL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $75.64 -- -0.99% +0.03% -12.86%

Solana اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Solana در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 3 خرید 15 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 2 خنثی 1 خرید 11 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 6 خنثی 2 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 75.6299 75.6199 مقاومت دوم 75.6199 75.6123 مقاومت اول 75.6099 75.6076 نقطه محوری 75.6 75.6 حمایت اول 75.5899 75.5923 حمایت دوم 75.58 75.5876 حمایت سوم 75.57 75.58

سیگنال‌ های بازار Solana حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 4.88M $229.41 M $224.53 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -1.47M خریدهای فعال 3 روزه $945.39 M فروش‌ های فعال 3 روزه $946.87 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 22.22M خریدهای فعال 7 روزه $3,288.39 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3,266.17 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Solana جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SOLUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.86 M 75.50 2026-08-15 -$7.74 M 75.53 2026-08-14 -$10.36 M 75.67 2026-08-13 $6.45 M 75.65 2026-08-12 $2.34 M 75.75 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.