تحلیل تکنیکال امروز dogwifhat sol (WIF) صفحه تحلیل dogwifhat sol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه WIF، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل dogwifhat sol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت dogwifhat sol (WIF) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.1372 -- -3.45% -10.80% -30.47%

Dogwifhat sol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Dogwifhat sol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 15 خنثی 7 خرید 4 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 13 خنثی 1 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 2 خنثی 6 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1373 0.1372 مقاومت دوم 0.1372 0.1372 مقاومت اول 0.1372 0.1372 نقطه محوری 0.1371 0.1371 حمایت اول 0.1371 0.1371 حمایت دوم 0.137 0.1371 حمایت سوم 0.137 0.137

سیگنال‌ های بازار Dogwifhat sol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.20M $33.00 M $33.20 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.22M خریدهای فعال 3 روزه $2.41 M فروش‌ های فعال 3 روزه $2.20 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.54M خریدهای فعال 7 روزه $7.88 M فروش‌ های فعال 7 روزه $7.33 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Dogwifhat sol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت WIFUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.01 M 0.14 2026-08-15 $0.02 M 0.14 2026-08-14 -$0.10 M 0.14 2026-08-13 -$0.21 M 0.14 2026-08-12 -$0.05 M 0.14 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله dogwifhat sol (WIF) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای dogwifhat sol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT WIF $0.1372 $0.1372 $0.1372 -0.36% 1.03M (USDT) معامله کنید / USDC WIF $0.137 $0.137 $0.137 -0.43% 414.32K (USDT) معامله کنید / EUR WIF $0.1187 $0.1187 $0.1187 -0.25% 466.19K (USDT) معامله کنید