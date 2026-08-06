خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Dogwifhat sol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Dogwifhat sol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره WIF

اطلاعات قیمت WIF

جفت WIF چیست؟

وب‌سایت رسمی WIF

توکنومیکس WIF

پیش‌بینی قیمت WIF

تاریخچه WIF

راهنمای خرید WIF

مبدل WIF به ارز فیات

اسپات WIF

فیوچرز USDT-M WIF

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز dogwifhat sol (WIF)

تحلیل تکنیکال امروز dogwifhat sol (WIF)

صفحه تحلیل dogwifhat sol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه WIF، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل dogwifhat sol را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت dogwifhat sol (WIF)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.1372---3.45%-10.80%-30.47%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت dogwifhat sol

Dogwifhat sol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Dogwifhat sol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 15
خنثی 7
خرید 4
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 13خنثی 1خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 2خنثی 6خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.1373
0.1372
مقاومت دوم
0.1372
0.1372
مقاومت اول
0.1372
0.1372
نقطه محوری
0.1371
0.1371
حمایت اول
0.1371
0.1371
حمایت دوم
0.137
0.1371
حمایت سوم
0.137
0.137

سیگنال‌ های بازار Dogwifhat sol

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.20M
$33.00 M
$33.20 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.22M
خریدهای فعال 3 روزه
$2.41 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$2.20 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.54M
خریدهای فعال 7 روزه
$7.88 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$7.33 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Dogwifhat sol جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت WIFUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16$0.01 M0.14
2026-08-15$0.02 M0.14
2026-08-14-$0.10 M0.14
2026-08-13-$0.21 M0.14
2026-08-12-$0.05 M0.14

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره dogwifhat sol بیشتر کاوش کنید

معامله dogwifhat sol (WIF) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای dogwifhat sol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTWIF
$0.1372
$0.1372$0.1372
-0.36%
1.03M (USDT)
/USDCWIF
$0.137
$0.137$0.137
-0.43%
414.32K (USDT)
/EURWIF
$0.1187
$0.1187$0.1187
-0.25%
466.19K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب WIF به USD

مقدار

WIF
WIF
USD
USD

1 WIF = 0.1372 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.