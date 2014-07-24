خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ethereum ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Ethereum ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره ETH

اطلاعات قیمت ETH

جفت ETH چیست؟

وایت‌ پیپر ETH

وب‌سایت رسمی ETH

توکنومیکس ETH

پیش‌بینی قیمت ETH

تاریخچه ETH

راهنمای خرید ETH

مبدل ETH به ارز فیات

اسپات ETH

فیوچرز Coin-M ETH

فیوچرز USDT-M ETH

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز Ethereum (ETH)

تحلیل تکنیکال امروز Ethereum (ETH)

صفحه تحلیل Ethereum، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ETH، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Ethereum را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Ethereum (ETH)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$1,883.09---1.89%+0.03%-13.89%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Ethereum

Ethereum اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Ethereum در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید قوی
فروش 2
خنثی 3
خرید 21
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 1خنثی 0خرید 13
شاخص‌ های تکنیکال:خرید قویفروش 1خنثی 3خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
1,882.1766
1,882.1733
مقاومت دوم
1,882.1733
1,882.1695
مقاومت اول
1,882.1666
1,882.1671
نقطه محوری
1,882.1633
1,882.1633
حمایت اول
1,882.1566
1,882.1595
حمایت دوم
1,882.1533
1,882.1571
حمایت سوم
1,882.1466
1,882.1533

سیگنال‌ های بازار Ethereum

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-4.27M
$378.85 M
$383.12 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-18.88M
خریدهای فعال 3 روزه
$2,386.68 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$2,405.56 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
36.76M
خریدهای فعال 7 روزه
$6,137.28 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$6,100.52 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Ethereum جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ETHUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$3.62 M1,879.53
2026-08-14$6.19 M1,881.69
2026-08-13$21.57 M1,880.18
2026-08-12$0.88 M1,892.83
2026-08-11-$35.51 M1,863.10

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Ethereum بیشتر کاوش کنید

معامله Ethereum (ETH) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Ethereum را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTETH
$1,883.08
$1,883.08$1,883.08
+0.07%
38.04K (USDT)
/USDCETH
$1,881.55
$1,881.55$1,881.55
+0.11%
377.00 (USDT)
/USD1ETH
$1,880.44
$1,880.44$1,880.44
-0.06%
297.73 (USDT)
/BTCETH
$0.029858
$0.029858$0.029858
-0.06%
55.26 (USDT)
/USDFETH
$1,891.15
$1,891.15$1,891.15
+0.06%
38.11 (USDT)
/EURETH
$1,625.39
$1,625.39$1,625.39
+0.17%
44.85 (USDT)
/USDEETH
$1,880.66
$1,880.66$1,880.66
-0.11%
28.38 (USDT)
/BRLETH
$9,865.3
$9,865.3$9,865.3
-0.27%
27.76 (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ETH به USD

مقدار

ETH
ETH
USD
USD

1 ETH = 1,883.09 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.