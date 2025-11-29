Precio de USX hoy

El precio actual de USX (USX) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USX a USD es $ 1.0 por USX.

USX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 322,012,497, con un suministro circulante de 321.90M USX. Durante las últimas 24 horas, USX cotiza entre $ 0.995216 (bajo) y $ 1.002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.037, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.995216.

En el corto plazo, USX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de USX (USX)

Cap de mercado $ 322.01M$ 322.01M $ 322.01M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 322.01M$ 322.01M $ 322.01M Suministro de Circulación 321.90M 321.90M 321.90M Suministro total 321,899,776.936092 321,899,776.936092 321,899,776.936092

La capitalización de mercado actual de USX es de $ 322.01M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USX es de 321.90M, con un suministro total de 321899776.936092. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 322.01M.