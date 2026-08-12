Precio de JPY Coin hoy

El precio actual de JPY Coin (JPYC) hoy es $ 0.00625303, con una variación del 0.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JPYC a USD es $ 0.00625303 por JPYC.

JPY Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,060,435, con un suministro circulante de 8.81B JPYC. Durante las últimas 24 horas, JPYC cotiza entre $ 0.00624237 (bajo) y $ 0.00628451 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00671645, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00530387.

En el corto plazo, JPYC experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -0.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 115.55K.

Información del mercado de JPY Coin (JPYC)

Cap de mercado $ 55.06M$ 55.06M $ 55.06M Volumen (24H) $ 115.55K$ 115.55K $ 115.55K Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.06M$ 55.06M $ 55.06M Suministro de Circulación 8.81B 8.81B 8.81B Suministro total 8,805,482,436.95474 8,805,482,436.95474 8,805,482,436.95474

La capitalización de mercado actual de JPY Coin es de $ 55.06M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 115.55K. El suministro circulante de JPYC es de 8.81B, con un suministro total de 8805482436.95474. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.06M.