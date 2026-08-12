Precio de Neutrl USD hoy

El precio actual de Neutrl USD (NUSD) hoy es $ 0.998347, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NUSD a USD es $ 0.998347 por NUSD.

Neutrl USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,592,384, con un suministro circulante de 53.68M NUSD. Durante las últimas 24 horas, NUSD cotiza entre $ 0.998149 (bajo) y $ 0.999206 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.031, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.975411.

En el corto plazo, NUSD experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.18K.

Información del mercado de Neutrl USD (NUSD)

Cap de mercado $ 53.59M$ 53.59M $ 53.59M Volumen (24H) $ 6.18K$ 6.18K $ 6.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.59M$ 53.59M $ 53.59M Suministro de Circulación 53.68M 53.68M 53.68M Suministro total 53,680,782.10583236 53,680,782.10583236 53,680,782.10583236

La capitalización de mercado actual de Neutrl USD es de $ 53.59M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.18K. El suministro circulante de NUSD es de 53.68M, con un suministro total de 53680782.10583236. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.59M.