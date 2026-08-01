Precio de Yuzu USD hoy

El precio actual de Yuzu USD (YZUSD) hoy es $ 0.99921, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YZUSD a USD es $ 0.99921 por YZUSD.

Yuzu USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,496,362, con un suministro circulante de 50.54M YZUSD. Durante las últimas 24 horas, YZUSD cotiza entre $ 0.998745 (bajo) y $ 0.999398 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.005, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.936327.

En el corto plazo, YZUSD experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.08K.

Información del mercado de Yuzu USD (YZUSD)

Cap de mercado $ 50.50M$ 50.50M $ 50.50M Volumen (24H) $ 1.08K$ 1.08K $ 1.08K Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.50M$ 50.50M $ 50.50M Suministro de Circulación 50.54M 50.54M 50.54M Suministro total 50,537,699.17029043 50,537,699.17029043 50,537,699.17029043

La capitalización de mercado actual de Yuzu USD es de $ 50.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.08K. El suministro circulante de YZUSD es de 50.54M, con un suministro total de 50537699.17029043. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.50M.