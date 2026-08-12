Precio de Saturn Dollar hoy

El precio actual de Saturn Dollar (USDAT) hoy es $ 0.999065, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDAT a USD es $ 0.999065 por USDAT.

Saturn Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 95,476,488, con un suministro circulante de 95.56M USDAT. Durante las últimas 24 horas, USDAT cotiza entre $ 0.998741 (bajo) y $ 0.999815 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.042, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.997621.

En el corto plazo, USDAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.73M.

Información del mercado de Saturn Dollar (USDAT)

Cap de mercado $ 95.48M$ 95.48M $ 95.48M Volumen (24H) $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.48M$ 95.48M $ 95.48M Suministro de Circulación 95.56M 95.56M 95.56M Suministro total 95,562,875.078927 95,562,875.078927 95,562,875.078927

La capitalización de mercado actual de Saturn Dollar es de $ 95.48M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.73M. El suministro circulante de USDAT es de 95.56M, con un suministro total de 95562875.078927. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 95.48M.