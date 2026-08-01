Precio de Tori trUSD hoy

El precio actual de Tori trUSD (TRUSD) hoy es $ 0.999365, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRUSD a USD es $ 0.999365 por TRUSD.

Tori trUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 62,531,804, con un suministro circulante de 62.57M TRUSD. Durante las últimas 24 horas, TRUSD cotiza entre $ 0.999079 (bajo) y $ 0.999733 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.001, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.998868.

En el corto plazo, TRUSD experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.31M.

Información del mercado de Tori trUSD (TRUSD)

Cap de mercado $ 62.53M$ 62.53M $ 62.53M Volumen (24H) $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Cap. de mercado totalmente diluida $ 62.53M$ 62.53M $ 62.53M Suministro de Circulación 62.57M 62.57M 62.57M Suministro total 62,571,511.35448859 62,571,511.35448859 62,571,511.35448859

La capitalización de mercado actual de Tori trUSD es de $ 62.53M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.31M. El suministro circulante de TRUSD es de 62.57M, con un suministro total de 62571511.35448859. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 62.53M.