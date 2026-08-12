Precio de Royal Euro hoy

El precio actual de Royal Euro (REUR) hoy es $ 4.13, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REUR a USD es $ 4.13 por REUR.

Royal Euro actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 62,008,637, con un suministro circulante de 15.00M REUR. Durante las últimas 24 horas, REUR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.348874.

En el corto plazo, REUR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.80M.

Información del mercado de Royal Euro (REUR)

Cap de mercado $ 62.01M$ 62.01M $ 62.01M Volumen (24H) $ 19.80M$ 19.80M $ 19.80M Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.67B$ 20.67B $ 20.67B Suministro de Circulación 15.00M 15.00M 15.00M Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Royal Euro es de $ 62.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.80M. El suministro circulante de REUR es de 15.00M, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.67B.