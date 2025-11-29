Precio de YLDS hoy

El precio actual de YLDS (YLDS) hoy es $ 0.999395, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YLDS a USD es $ 0.999395 por YLDS.

YLDS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,414,093, con un suministro circulante de 3.42M YLDS. Durante las últimas 24 horas, YLDS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.999202.

En el corto plazo, YLDS experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de YLDS (YLDS)

Cap de mercado $ 3.41M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.41M Suministro de Circulación 3.42M Suministro total 3,416,159.0

La capitalización de mercado actual de YLDS es de $ 3.41M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YLDS es de 3.42M, con un suministro total de 3416159.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.41M.