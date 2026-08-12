Precio de Crown BRLV hoy

El precio actual de Crown BRLV (BRLV) hoy es $ 0.193711, con una variación del 0.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRLV a USD es $ 0.193711 por BRLV.

Crown BRLV actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 72,559,046, con un suministro circulante de 374.58M BRLV. Durante las últimas 24 horas, BRLV cotiza entre $ 0.192628 (bajo) y $ 0.195619 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.204863, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.187398.

En el corto plazo, BRLV experimentó un cambio de +0.12% en la última hora y de -0.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.30K.

Información del mercado de Crown BRLV (BRLV)

Cap de mercado $ 72.56M$ 72.56M $ 72.56M Volumen (24H) $ 5.30K$ 5.30K $ 5.30K Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.56M$ 72.56M $ 72.56M Suministro de Circulación 374.58M 374.58M 374.58M Suministro total 374,576,489.6728298 374,576,489.6728298 374,576,489.6728298

La capitalización de mercado actual de Crown BRLV es de $ 72.56M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.30K. El suministro circulante de BRLV es de 374.58M, con un suministro total de 374576489.6728298. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.56M.