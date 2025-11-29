Precio de BFUSD hoy

El precio actual de BFUSD (BFUSD) hoy es $ 0.999102, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BFUSD a USD es $ 0.999102 por BFUSD.

BFUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,318,947,069, con un suministro circulante de 1.32B BFUSD. Durante las últimas 24 horas, BFUSD cotiza entre $ 0.998874 (bajo) y $ 0.999366 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.007, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.99712.

En el corto plazo, BFUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BFUSD (BFUSD)

Cap de mercado $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Suministro de Circulación 1.32B 1.32B 1.32B Suministro total 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0 1,320,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BFUSD es de $ 1.32B, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BFUSD es de 1.32B, con un suministro total de 1320000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.32B.