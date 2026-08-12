Precio de JPYSC hoy

El precio actual de JPYSC (JPYSC) hoy es $ 0.00627736, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JPYSC a USD es $ 0.00627736 por JPYSC.

JPYSC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 126,087,402, con un suministro circulante de 1.00B JPYSC. Durante las últimas 24 horas, JPYSC cotiza entre $ 0.00627124 (bajo) y $ 0.00628434 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00643419, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00610725.

En el corto plazo, JPYSC experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -0.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de JPYSC (JPYSC)

Cap de mercado $ 126.09M$ 126.09M $ 126.09M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 126.09M$ 126.09M $ 126.09M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 20,086,047,302.0 20,086,047,302.0 20,086,047,302.0

La capitalización de mercado actual de JPYSC es de $ 126.09M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de JPYSC es de 1.00B, con un suministro total de 20086047302.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 126.09M.