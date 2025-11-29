Precio de GUSD hoy

El precio actual de GUSD (GUSD) hoy es $ 0.999718, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUSD a USD es $ 0.999718 por GUSD.

GUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 149,720,194, con un suministro circulante de 149.79M GUSD. Durante las últimas 24 horas, GUSD cotiza entre $ 0.99872 (bajo) y $ 1.001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.019, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.98989.

En el corto plazo, GUSD experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GUSD (GUSD)

Cap de mercado $ 149.72M$ 149.72M $ 149.72M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 319.85M$ 319.85M $ 319.85M Suministro de Circulación 149.79M 149.79M 149.79M Suministro total 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

La capitalización de mercado actual de GUSD es de $ 149.72M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GUSD es de 149.79M, con un suministro total de 320000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 319.85M.