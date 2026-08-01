Precio de Unity USD hoy

El precio actual de Unity USD (UUSD) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UUSD a USD es $ 1.001 por UUSD.

Unity USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 100,068,103, con un suministro circulante de 100.00M UUSD. Durante las últimas 24 horas, UUSD cotiza entre $ 0.998413 (bajo) y $ 1.002 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.26, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.840277.

En el corto plazo, UUSD experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.94M.

Información del mercado de Unity USD (UUSD)

Cap de mercado $ 100.07M$ 100.07M $ 100.07M Volumen (24H) $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M Cap. de mercado totalmente diluida $ 100.07M$ 100.07M $ 100.07M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Unity USD es de $ 100.07M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.94M. El suministro circulante de UUSD es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.07M.