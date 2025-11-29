Precio de Cap USD hoy

El precio actual de Cap USD (CUSD) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CUSD a USD es $ 1.0 por CUSD.

Cap USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 271,592,099, con un suministro circulante de 271.49M CUSD. Durante las últimas 24 horas, CUSD cotiza entre $ 0.987999 (bajo) y $ 1.009 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.17, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.947752.

En el corto plazo, CUSD experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cap USD (CUSD)

Cap de mercado $ 271.59M$ 271.59M $ 271.59M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 271.59M$ 271.59M $ 271.59M Suministro de Circulación 271.49M 271.49M 271.49M Suministro total 271,486,821.1805722 271,486,821.1805722 271,486,821.1805722

