Precio de Polymarket USD hoy

El precio actual de Polymarket USD (PUSD) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUSD a USD es $ 1.001 por PUSD.

Polymarket USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 174,490,349, con un suministro circulante de 453.02M PUSD. Durante las últimas 24 horas, PUSD cotiza entre $ 0.999626 (bajo) y $ 1.008 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.071, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.988297.

En el corto plazo, PUSD experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +0.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 34.81K.

Información del mercado de Polymarket USD (PUSD)

Cap de mercado $ 174.49M$ 174.49M $ 174.49M Volumen (24H) $ 34.81K$ 34.81K $ 34.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 174.49M$ 174.49M $ 174.49M Suministro de Circulación 453.02M 453.02M 453.02M Suministro total 453,019,341.488774 453,019,341.488774 453,019,341.488774

La capitalización de mercado actual de Polymarket USD es de $ 174.49M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 34.81K. El suministro circulante de PUSD es de 453.02M, con un suministro total de 453019341.488774. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 174.49M.