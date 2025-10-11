El precio en vivo de Falcon Finance hoy es de 0.9853 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de USDF en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de USDF en MEXC ahora.El precio en vivo de Falcon Finance hoy es de 0.9853 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de USDF en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de USDF en MEXC ahora.

Precio de Falcon Finance(USDF)

Precio en vivo de 1 USDF en USD:

$0.9853
-0.89%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Falcon Finance (USDF)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:12:44 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Falcon Finance (USDF)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.9842
24H Mín
$ 0.9988
24H Máx

$ 0.9842
$ 0.9988
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
-0.55%

-0.89%

-1.47%

-1.47%

El precio en tiempo real de Falcon Finance (USDF) es de $ 0.9853. Durante las últimas 24 horas, USDF se ha operado entre un mínimo de $ 0.9842 y un máximo de $ 0.9988, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de USDF es de $ 1.0243014891348232, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.909369011278203.

En términos de rendimiento a corto plazo, USDF ha cambiado en un -0.55% en la última hora, -0.89% en 24 horas y -1.47% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Falcon Finance (USDF)

No.202

$ 1.40B
$ 161.45K
$ 1.40B
1.43B
1,425,107,262.2596755
ETH

La capitalización de mercado actual de Falcon Finance es de $ 1.40B, con un volumen de trading en 24 horas de $ 161.45K. El suministro circulante de USDF es de 1.43B, con un suministro total de 1425107262.2596755. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.40B.

Historial de precios de Falcon Finance (USDF) en USD

Siga los cambios de precios de Falcon Finance para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.008848-0.89%
30 Días$ -0.0124-1.25%
60 Días$ -0.2325-19.10%
90 Días$ -0.0035-0.36%
Cambio de precio de Falcon Finance hoy

Hoy, USDF registró un cambio de $ -0.008848 (-0.89%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Falcon Finance en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.0124 (-1.25%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Falcon Finance en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, USDF experimentó un cambio de $ -0.2325 (-19.10%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Falcon Finance en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.0035 (-0.36%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Falcon Finance (USDF)?

Consulta la página Historial de precios de Falcon Finance ahora.

Qué es Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance es un protocolo de dólares sintéticos de nueva generación, diseñado para ofrecer una generación de rendimientos sostenible y competitiva en todo tipo de condiciones de mercado. Construido sobre marcos de riesgo de nivel institucional y cimentado en la transparencia, Falcon Finance establece un nuevo estándar para los activos sintéticos en las finanzas descentralizadas (DeFi).

Falcon Finance está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Falcon Finance de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de USDF para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Falcon Finance en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Falcon Finance sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Falcon Finance (USD)

¿Cuánto valdrá Falcon Finance (USDF) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Falcon Finance (USDF) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Falcon Finance.

¡Consulta la predicción del precio de Falcon Finance ahora!

Tokenómica de Falcon Finance (USDF)

Entender la tokenómica de Falcon Finance (USDF) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de USDF!

Cómo comprar Falcon Finance (USDF)

¿Buscas cómo comprar Falcon Finance? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Falcon Finance en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

USDF a monedas locales

Falcon Finance Recurso

Para conocer Falcon Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Falcon Finance
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Falcon Finance

¿Cuánto vale Falcon Finance (USDF) hoy?
El precio en vivo de USDF en USD es de 0.9853 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de USDF en USD?
El precio actual de USDF en USD es de $ 0.9853. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Falcon Finance?
La capitalización de mercado de USDF es de $ 1.40B USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de USDF?
El suministro circulante de USDF es de 1.43B USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de USDF?
USDF alcanzó un precio ATH de 1.0243014891348232 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de USDF?
USDF vio un precio ATL de 0.909369011278203 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de USDF?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para USDF es de $ 161.45K USD.
¿USDF subirá más este año?
El precio de USDF podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de USDF para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:12:44 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

