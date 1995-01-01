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Principales tokens de Ecosistema Plasma por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Plasma. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.722
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
7
GHO
GHO
GHO
$ 0.998301
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 697.82M
$ 10.91M
8
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 438.70M
$ 267.56K
9
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.30M
$ 2.21M
10
USDai
USDai
USDAI
$ 0.998832
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 174.11M
$ 2.99M
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,369.99
+0.09%
+0.00%
+3.23%
$ 119.35M
$ 7.41M
12
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1689
0.00%
-1.53%
-1.29%
$ 91.99M
$ 1.24K
13
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
0.00%
0.00%
$ 58.21M
$ 5.54K
14
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999091
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 49.72M
$ 47.55K
15
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 55.57K
16
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.67M
$ 42.61
17
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.38M
--
18
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.077169
-0.09%
-0.05%
+4.54%
$ 36.44M
$ 1.29M
19
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,313.43
-0.19%
+0.01%
-3.83%
$ 33.02M
$ 535.15K
20
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.690529
-0.12%
-0.00%
-2.33%
$ 28.41M
$ 624.01K
21
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1119
+0.04%
-9.56%
-16.92%
$ 26.59M
$ 57.26K
22
Infinex
Infinex
INX
$ 0.007885
+0.42%
-7.66%
+3.56%
$ 15.70M
$ 72.27M
23
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,884.66
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 13.96M
$ 394.93K
24
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
--
+0.86%
$ 3.73M
$ 289.91
25
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02028445
0.00%
--
-3.86%
$ 1.26M
$ 41.86
26
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
27
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
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$ 535.24K
$ 46.45
28
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00038556
-0.84%
-0.05%
-10.87%
$ 385.56K
$ 937.97
29
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 267.13K
--
30
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.148701
0.00%
-0.01%
-10.28%
$ 240.24K
$ 20.04
31
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.673E-5
0.00%
-5.40%
-97.40%
$ 16.73K
--
32
Lithos
Lithos
LITH
$ 0.00036659
-0.12%
-0.06%
-5.39%
$ 16.71K
$ 38.32

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Plasma y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Plasma representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 32 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $22.29B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Plasma con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Plasma rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Plasma están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 32 tokens de Ecosistema Plasma, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. LINK, USDE, USDT0 se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Plasma. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Plasma?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Plasma es de aproximadamente $22.29B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Plasma, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.