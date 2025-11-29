Precio de syrupUSDT hoy

El precio actual de syrupUSDT (SYRUPUSDT) hoy es $ 1.11, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYRUPUSDT a USD es $ 1.11 por SYRUPUSDT.

syrupUSDT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 988,743,861, con un suministro circulante de 894.17M SYRUPUSDT. Durante las últimas 24 horas, SYRUPUSDT cotiza entre $ 1.1 (bajo) y $ 1.11 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.11, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.093.

En el corto plazo, SYRUPUSDT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Cap de mercado $ 988.74M
Volumen (24H) --
Cap. de mercado totalmente diluida $ 988.74M
Suministro de Circulación 894.17M
Suministro total 894,169,661.297411

La capitalización de mercado actual de syrupUSDT es de $ 988.74M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SYRUPUSDT es de 894.17M, con un suministro total de 894169661.297411. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 988.74M.