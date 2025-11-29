Precio de Midas mHYPER hoy

El precio actual de Midas mHYPER (MHYPER) hoy es $ 1.059, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MHYPER a USD es $ 1.059 por MHYPER.

Midas mHYPER actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 90,333,972, con un suministro circulante de 85.32M MHYPER. Durante las últimas 24 horas, MHYPER cotiza entre $ 1.059 (bajo) y $ 1.059 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.059, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.024.

En el corto plazo, MHYPER experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Midas mHYPER (MHYPER)

