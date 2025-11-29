Precio de Stargate Bridged WETH hoy

El precio actual de Stargate Bridged WETH (WETH) hoy es $ 3,000.85, con una variación del 1.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WETH a USD es $ 3,000.85 por WETH.

Stargate Bridged WETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 66,827,142, con un suministro circulante de 22.27K WETH. Durante las últimas 24 horas, WETH cotiza entre $ 2,995.08 (bajo) y $ 3,083.82 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,751.86, mientras que el mínimo histórico fue $ 2,638.71.

En el corto plazo, WETH experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +9.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stargate Bridged WETH (WETH)

Cap de mercado $ 66.83M$ 66.83M $ 66.83M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 66.83M$ 66.83M $ 66.83M Suministro de Circulación 22.27K 22.27K 22.27K Suministro total 22,265.62321315463 22,265.62321315463 22,265.62321315463

