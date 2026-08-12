Precio de Resolv Liquidity Provider Token hoy

El precio actual de Resolv Liquidity Provider Token (RLP) hoy es $ 0.148701, con una variación del 0.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RLP a USD es $ 0.148701 por RLP.

Resolv Liquidity Provider Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 240,236, con un suministro circulante de 1.62M RLP. Durante las últimas 24 horas, RLP cotiza entre $ 0.148679 (bajo) y $ 0.151414 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.35, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.148679.

En el corto plazo, RLP experimentó un cambio de -- en la última hora y de -10.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.04.

Información del mercado de Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Cap de mercado $ 240.24K$ 240.24K $ 240.24K Volumen (24H) $ 20.04$ 20.04 $ 20.04 Cap. de mercado totalmente diluida $ 240.24K$ 240.24K $ 240.24K Suministro de Circulación 1.62M 1.62M 1.62M Suministro total 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897 1,615,565.822386897

La capitalización de mercado actual de Resolv Liquidity Provider Token es de $ 240.24K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.04. El suministro circulante de RLP es de 1.62M, con un suministro total de 1615565.822386897. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 240.24K.