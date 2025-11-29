Precio de Metronome Synth ETH hoy

El precio actual de Metronome Synth ETH (MSETH) hoy es $ 2,978.77, con una variación del 1.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MSETH a USD es $ 2,978.77 por MSETH.

Metronome Synth ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,597,295, con un suministro circulante de 8.58K MSETH. Durante las últimas 24 horas, MSETH cotiza entre $ 2,978.56 (bajo) y $ 3,066.32 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,925.56, mientras que el mínimo histórico fue $ 976.13.

En el corto plazo, MSETH experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de +9.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Metronome Synth ETH (MSETH)

Cap de mercado $ 25.60M$ 25.60M $ 25.60M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.60M$ 25.60M $ 25.60M Suministro de Circulación 8.58K 8.58K 8.58K Suministro total 8,581.30124085024 8,581.30124085024 8,581.30124085024

La capitalización de mercado actual de Metronome Synth ETH es de $ 25.60M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MSETH es de 8.58K, con un suministro total de 8581.30124085024. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.60M.