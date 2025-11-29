Precio de Wrapped Aave Plasma USDT0 hoy

El precio actual de Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) hoy es $ 1.007, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAPLAUSDT0 a USD es $ 1.007 por WAPLAUSDT0.

Wrapped Aave Plasma USDT0 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,059,681, con un suministro circulante de 9.00M WAPLAUSDT0. Durante las últimas 24 horas, WAPLAUSDT0 cotiza entre $ 1.006 (bajo) y $ 1.007 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.029, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.988984.

En el corto plazo, WAPLAUSDT0 experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Cap de mercado $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Suministro de Circulación 9.00M 9.00M 9.00M Suministro total 8,995,116.568274 8,995,116.568274 8,995,116.568274

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Plasma USDT0 es de $ 9.06M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WAPLAUSDT0 es de 9.00M, con un suministro total de 8995116.568274. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.06M.