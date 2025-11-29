Precio de Metronome Synth USD hoy

El precio actual de Metronome Synth USD (MSUSD) hoy es $ 0.994344, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MSUSD a USD es $ 0.994344 por MSUSD.

Metronome Synth USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,750,062, con un suministro circulante de 23.88M MSUSD. Durante las últimas 24 horas, MSUSD cotiza entre $ 0.993487 (bajo) y $ 0.995637 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.43, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.427862.

En el corto plazo, MSUSD experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Metronome Synth USD (MSUSD)

Cap de mercado $ 23.75M$ 23.75M $ 23.75M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.75M$ 23.75M $ 23.75M Suministro de Circulación 23.88M 23.88M 23.88M Suministro total 23,883,546.66548171 23,883,546.66548171 23,883,546.66548171

La capitalización de mercado actual de Metronome Synth USD es de $ 23.75M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MSUSD es de 23.88M, con un suministro total de 23883546.66548171. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.75M.