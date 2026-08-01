Precio de Trillions hoy

El precio actual de Trillions (TRILLIONS) hoy es $ 0, con una variación del 0.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRILLIONS a USD es $ 0 por TRILLIONS.

Trillions actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 378,923, con un suministro circulante de 1.00B TRILLIONS. Durante las últimas 24 horas, TRILLIONS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04492667, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRILLIONS experimentó un cambio de +0.59% en la última hora y de -18.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.05K.

Información del mercado de Trillions (TRILLIONS)

Cap de mercado $ 378.92K$ 378.92K $ 378.92K Volumen (24H) $ 2.05K$ 2.05K $ 2.05K Cap. de mercado totalmente diluida $ 378.92K$ 378.92K $ 378.92K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Trillions es de $ 378.92K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.05K. El suministro circulante de TRILLIONS es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 378.92K.