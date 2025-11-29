Precio de Plazzy the dog hoy

El precio actual de Plazzy the dog (PLAZZY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLAZZY a USD es -- por PLAZZY.

Plazzy the dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 642,362, con un suministro circulante de 1.00B PLAZZY. Durante las últimas 24 horas, PLAZZY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PLAZZY experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Plazzy the dog (PLAZZY)

Cap de mercado $ 642.36K$ 642.36K $ 642.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 642.36K$ 642.36K $ 642.36K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

