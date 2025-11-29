Precio de Wrapped XPL hoy

El precio actual de Wrapped XPL (WXPL) hoy es $ 0.214052, con una variación del 3.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WXPL a USD es $ 0.214052 por WXPL.

Wrapped XPL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,952,268, con un suministro circulante de 111.90M WXPL. Durante las últimas 24 horas, WXPL cotiza entre $ 0.213687 (bajo) y $ 0.227809 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.69, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.176069.

En el corto plazo, WXPL experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de +5.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped XPL (WXPL)

Cap de mercado $ 23.95M$ 23.95M $ 23.95M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.95M$ 23.95M $ 23.95M Suministro de Circulación 111.90M 111.90M 111.90M Suministro total 111,899,358.3896464 111,899,358.3896464 111,899,358.3896464

La capitalización de mercado actual de Wrapped XPL es de $ 23.95M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WXPL es de 111.90M, con un suministro total de 111899358.3896464. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.95M.