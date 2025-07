EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

NombreEUL

PuestoNo.218

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)9.22%

Suministro de circulación19,651,771.50136893

Suministro máx.27,182,818.28459045

Suministro total27,182,818.28459045

Tasa de circulación0.7229%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico15.891142207582437,2025-07-10

Precio más bajo1.4404454386373047,2023-06-15

Blockchain públicaETH

IntroducciónEuler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.