Precio de Chateau USD hoy

El precio actual de Chateau USD (CHUSD) hoy es $ 0.999474, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHUSD a USD es $ 0.999474 por CHUSD.

Chateau USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,230,484, con un suministro circulante de 1.23M CHUSD. Durante las últimas 24 horas, CHUSD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.045, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.986828.

En el corto plazo, CHUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 999.68.

Información del mercado de Chateau USD (CHUSD)

Cap de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volumen (24H) $ 999.68$ 999.68 $ 999.68 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Suministro de Circulación 1.23M 1.23M 1.23M Suministro total 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956 1,230,459.136150956

La capitalización de mercado actual de Chateau USD es de $ 1.23M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 999.68. El suministro circulante de CHUSD es de 1.23M, con un suministro total de 1230459.136150956. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.23M.