Precio de Staked Yuzu USD hoy

El precio actual de Staked Yuzu USD (SYZUSD) hoy es $ 1.046, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SYZUSD a USD es $ 1.046 por SYZUSD.

Staked Yuzu USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 59,877,695, con un suministro circulante de 57.27M SYZUSD. Durante las últimas 24 horas, SYZUSD cotiza entre $ 1.045 (bajo) y $ 1.046 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.972521.

En el corto plazo, SYZUSD experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.22K.

Información del mercado de Staked Yuzu USD (SYZUSD)

Cap de mercado $ 59.88M$ 59.88M $ 59.88M Volumen (24H) $ 1.22K$ 1.22K $ 1.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 59.88M$ 59.88M $ 59.88M Suministro de Circulación 57.27M 57.27M 57.27M Suministro total 57,271,174.46267421 57,271,174.46267421 57,271,174.46267421

La capitalización de mercado actual de Staked Yuzu USD es de $ 59.88M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.22K. El suministro circulante de SYZUSD es de 57.27M, con un suministro total de 57271174.46267421. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 59.88M.