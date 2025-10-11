Información del precio (USD) de USDai (USDAI)

Rango de precios en 24 horas: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 24H Mín $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 24H Máx 24H Mín $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 24H Máx $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Máximo Histórico $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Precio más bajo $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Cambio de Precio (1H) -0.09% Cambio de Precio (1D) -1.85% Cambio de Precio (7D) -3.87% Cambio de Precio (7D) -3.87%

El precio en tiempo real de USDai (USDAI) es de $1.02. Durante las últimas 24 horas, USDAI se ha operado entre un mínimo de $ 1.016 y un máximo de $ 1.052, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de USDAI es de $ 1.19, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.769779.

En términos de rendimiento a corto plazo, USDAI ha cambiado en un -0.09% en la última hora, -1.85% en 24 horas y -3.87% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de USDai (USDAI)

Cap de mercado $ 589.47M$ 589.47M $ 589.47M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 589.47M$ 589.47M $ 589.47M Suministro de Circulación 578.42M 578.42M 578.42M Suministro total 578,417,220.2602721 578,417,220.2602721 578,417,220.2602721

La capitalización de mercado actual de USDai es de $ 589.47M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de USDAI es de 578.42M, con un suministro total de 578417220.2602721. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 589.47M.