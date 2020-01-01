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Principales tokens de Ecosistema NFTStrategy por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema NFTStrategy. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00680986
-0.40%
-0.03%
+1.71%
$ 6.18M
$ 44.92K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00230895
-0.17%
-0.03%
-15.51%
$ 1.94M
$ 5.69K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00132888
-0.12%
-0.02%
-18.21%
$ 968.86K
$ 5.96K
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00079176
-0.15%
-0.00%
-5.97%
$ 572.35K
$ 2.64K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00058797
-0.26%
+0.01%
-5.38%
$ 568.15K
$ 773.99
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027811
-0.17%
+0.01%
-0.84%
$ 254.16K
$ 33.20
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026878
0.00%
+0.00%
-3.02%
$ 251.33K
$ 193.14
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025124
0.00%
--
-2.41%
$ 226.97K
$ 8.01
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00023803
-0.23%
+0.01%
-10.95%
$ 218.93K
$ 5.20K
10
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020509
-0.27%
--
-2.39%
$ 189.19K
$ 972.24
11
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.0001845
0.00%
--
-1.60%
$ 171.45K
$ 168.74
12
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018476
-0.18%
--
-4.84%
$ 166.51K
$ 331.04
13
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00018285
-0.27%
--
+2.07%
$ 161.26K
$ 6.65K
14
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
0.00%
$ 161.25K
$ 535.12
15
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020846
-0.27%
-0.00%
-0.70%
$ 160.27K
$ 872.26
16
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016821
0.00%
--
-1.58%
$ 156.88K
$ 11.19
17
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015479
0.00%
--
-10.00%
$ 142.42K
$ 3.58K
18
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
-2.11%
$ 136.63K
$ 300.21
19
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.671E-5
0.00%
-3.50%
-0.01%
$ 70.59K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema NFTStrategy y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema NFTStrategy representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $12.69M.
¿Cuál es el token de Ecosistema NFTStrategy con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema NFTStrategy rastreados en MEXC, CHKSTR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.01% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema NFTStrategy están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Ecosistema NFTStrategy, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema NFTStrategy. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema NFTStrategy?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema NFTStrategy es de aproximadamente $12.69M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema NFTStrategy, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.