Los protocolos de préstamos y empréstitos son aplicaciones clave de DeFi que permiten a los usuarios aportar activos para obtener rendimientos o utilizarlos como garantía para préstamos en criptomonedas. Estas redes sin permisos utilizan contratos inteligentes para automatizar las tasas de interés en función de la dinámica de la oferta y la demanda en tiempo real. Los tokens nativos se utilizan generalmente para la gobernanza descentralizada, el reparto de ingresos y la incentivación de la liquidez del protocolo.
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