Los protocolos de préstamos y empréstitos son aplicaciones clave de DeFi que permiten a los usuarios aportar activos para obtener rendimientos o utilizarlos como garantía para préstamos en criptomonedas. Estas redes sin permisos utilizan contratos inteligentes para automatizar las tasas de interés en función de la dinámica de la oferta y la demanda en tiempo real. Los tokens nativos se utilizan generalmente para la gobernanza descentralizada, el reparto de ingresos y la incentivación de la liquidez del protocolo.

Los préstamos flash son préstamos sin garantía de alta tecnología en los que el préstamo y el reembolso deben realizarse dentro del mismo bloque de transacciones de la cadena de bloques. Si el reembolso falla, la transacción completa se revierte instantáneamente como si nunca hubiera ocurrido.

Los tokens nativos de los protocolos de préstamos se utilizan principalmente para la votación de gobernanza descentralizada (como decidir qué nuevos activos admitir) y para distribuir los ingresos del protocolo o los incentivos de liquidez a los usuarios activos.

Los mecanismos de liquidación protegen la solvencia del protocolo. Si el valor de la garantía de un prestatario cae por debajo de un umbral específico debido a la volatilidad del mercado, los contratos inteligentes venden automáticamente la garantía para saldar la deuda y proteger a los prestamistas.

Los tipos de interés de los protocolos de préstamos de criptomonedas se determinan algorítmicamente en tiempo real en función de la tasa de utilización del fondo de liquidez. Una alta demanda de préstamos activa automáticamente tipos de interés más altos para atraer a más depositantes.

Dado que las finanzas descentralizadas (DeFi) son en gran medida anónimas, la sobrecolateralización exige que los prestatarios depositen activos por un valor superior al de la criptomoneda que desean pedir prestada. Esto garantiza que los prestamistas siempre recibirán el reembolso, incluso si el prestatario incumple sus obligaciones.

Los protocolos de préstamos descentralizados funcionan mediante contratos inteligentes que agrupan la liquidez de los depositantes y la ponen en contacto automáticamente con los prestatarios, lo cual elimina la necesidad de intermediarios bancarios y controles de crédito.

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