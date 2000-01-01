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Principales tokens de protocolos de préstamos y empréstitos por capitalización de mercado

Los protocolos de préstamos y empréstitos son aplicaciones clave de DeFi que permiten a los usuarios aportar activos para obtener rendimientos o utilizarlos como garantía para préstamos en criptomonedas. Estas redes sin permisos utilizan contratos inteligentes para automatizar las tasas de interés en función de la dinámica de la oferta y la demanda en tiempo real. Los tokens nativos se utilizan generalmente para la gobernanza descentralizada, el reparto de ingresos y la incentivación de la liquidez del protocolo.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.33
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
2
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9604
-0.45%
+0.99%
+2.84%
$ 990.39M
$ 61.84K
3
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.76
-0.11%
+0.00%
-0.21%
$ 280.30M
$ 212.10K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.14861
+0.31%
+0.31%
-3.76%
$ 179.77M
$ 396.91K
5
Compound
Compound
COMP
$ 16.22
-0.37%
-0.43%
-0.79%
$ 162.30M
$ 3.75K
6
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.0183
-0.33%
+1.39%
+0.83%
$ 88.51M
$ 3.00M
7
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 53.18
-0.46%
-5.80%
-9.79%
$ 53.19M
$ 3.27K
8
Venus
Venus
XVS
$ 2.7154
-0.23%
+0.15%
+0.67%
$ 44.55M
$ 20.25K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.01429
+0.07%
+0.56%
-8.09%
$ 40.06M
$ 4.28M
10
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.01494
+0.34%
+0.47%
+6.64%
$ 28.74M
$ 3.49M
11
CoinDepo
CoinDepo
COINDEPO
$ 0.11293
+0.01%
+0.15%
-1.49%
$ 28.20M
$ 3.50M
12
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002689
-0.11%
+0.90%
-6.27%
$ 26.87M
$ 2.81T
13
Lista DAO
Lista DAO
LISTA
$ 0.06527
+0.40%
+0.29%
+23.77%
$ 26.85M
$ 1.01M
14
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.1139
+0.04%
-9.56%
-16.92%
$ 26.59M
$ 57.26K
15
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.15226
-0.74%
-7.54%
-30.54%
$ 22.08M
$ 938.97K
16
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11644
-1.23%
+0.18%
-8.50%
$ 14.93M
$ 1.14M
17
EVAA Protocol
EVAA Protocol
EVAA
$ 0.7969
-0.54%
-3.72%
-6.49%
$ 14.22M
$ 132.46K
18
Moonwell
Moonwell
WELL
$ 0.00280709
-1.81%
-0.03%
-7.18%
$ 12.72M
$ 636.79K
19
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02308
-0.09%
-2.49%
+3.95%
$ 10.22M
$ 3.26M
20
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001345
-0.30%
-0.45%
+13.19%
$ 9.64M
$ 41.13M
21
Wise
Wise
WISE
$ 0.102575
-0.16%
+0.01%
-1.96%
$ 8.89M
$ 1.24K
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06342
-0.06%
-1.37%
-6.29%
$ 7.48M
$ 173.39K
23
Xauras
Xauras
XRS
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-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 6.66M
$ 14.88K
24
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
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-0.15%
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$ 6.08M
$ 7.06M
25
Grove
Grove
GROVE
$ 0.00871656
-0.10%
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+2.09%
$ 5.58M
$ 823.83K
26
Suilend
Suilend
SEND
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-0.03%
-0.01%
-2.03%
$ 3.67M
$ 1.15K
27
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
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+5.57%
$ 3.67M
$ 4.38K
28
Gearbox
Gearbox
GEAR
$ 0.00032323
-0.20%
-0.02%
-10.36%
$ 3.23M
$ 3.97K
29
HyperLend
HyperLend
HPL
$ 0.00957579
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$ 3.20M
$ 15.10K
30
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.0317
-0.81%
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+1.93%
$ 2.78M
$ 1.75M
31
Avalon
Avalon
AVL
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$ 2.74M
$ 3.41M
32
Blend
Blend
BLND
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$ 8.19K
33
TrueFi
TrueFi
TRU
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$ 1.34M
$ 67.06K
34
Hatom
Hatom
HTM
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-3.25%
$ 1.26M
$ 1.77K
35
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.0061
0.00%
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$ 1.01M
$ 745.49K
36
Reservoir
Reservoir
DAM
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-16.07%
$ 716.39K
$ 2.07K
37
MEZO
MEZO
MEZO
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-0.27%
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-4.13%
$ 661.94K
$ 7.29M
38
Seamless Protocol
Seamless Protocol
SEAM
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0.00%
0.00%
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$ 640.48K
$ 100.77
39
Radiant Capital
Radiant Capital
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+2.15%
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$ 611.84K
$ 59.26K
40
Nostra
Nostra
NSTR
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-2.25%
$ 543.01K
$ 7.01
41
Notional Finance
Notional Finance
NOTE
$ 0.00541761
0.00%
--
+0.13%
$ 529.01K
$ 3.41
42
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0.412768
-0.28%
-0.02%
+10.86%
$ 412.76K
$ 11.63K
43
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00145078
-0.02%
-0.00%
-4.37%
$ 408.39K
$ 322.39
44
Celsius Network
Celsius Network
CEL
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-3.02%
$ 394.72K
$ 592.51
45
Silo Finance
Silo Finance
SILO
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--
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$ 377.99K
$ 9.10
46
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 2.841E-5
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-1.59%
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--
47
Pixie Dust
Pixie Dust
DUST
$ 0.03944147
+0.01%
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$ 111.79K
$ 531.69
48
Paystream
Paystream
PAYS
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--
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$ 97.25K
$ 0.01
49
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00062689
-0.29%
+0.02%
+4.55%
$ 95.07K
$ 2.67K
50
Pike Finance
Pike Finance
P
$ 0.00037679
0.00%
--
-0.15%
$ 86.69K
$ 20.16

Preguntas frecuentes

¿Cómo funcionan los protocolos de préstamos y empréstitos descentralizados sin los bancos tradicionales?
Los protocolos de préstamos descentralizados funcionan mediante contratos inteligentes que agrupan la liquidez de los depositantes y la ponen en contacto automáticamente con los prestatarios, lo cual elimina la necesidad de intermediarios bancarios y controles de crédito.
¿Qué es la sobrecolateralización en los préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi)?
Dado que las finanzas descentralizadas (DeFi) son en gran medida anónimas, la sobrecolateralización exige que los prestatarios depositen activos por un valor superior al de la criptomoneda que desean pedir prestada. Esto garantiza que los prestamistas siempre recibirán el reembolso, incluso si el prestatario incumple sus obligaciones.
¿Cómo se determinan los tipos de interés en los protocolos de préstamos con criptomonedas?
Los tipos de interés de los protocolos de préstamos de criptomonedas se determinan algorítmicamente en tiempo real en función de la tasa de utilización del fondo de liquidez. Una alta demanda de préstamos activa automáticamente tipos de interés más altos para atraer a más depositantes.
¿Qué papel desempeñan los mecanismos de liquidación en la seguridad de las plataformas de préstamos DeFi?
Los mecanismos de liquidación protegen la solvencia del protocolo. Si el valor de la garantía de un prestatario cae por debajo de un umbral específico debido a la volatilidad del mercado, los contratos inteligentes venden automáticamente la garantía para saldar la deuda y proteger a los prestamistas.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Protocolos de préstamo/endeudamiento, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.