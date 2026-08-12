Precio de Hatom hoy

El precio actual de Hatom (HTM) hoy es $ 0.01555972, con una variación del 1.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HTM a USD es $ 0.01555972 por HTM.

Hatom actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,259,647, con un suministro circulante de 80.95M HTM. Durante las últimas 24 horas, HTM cotiza entre $ 0.01528299 (bajo) y $ 0.01577661 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.62, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01125193.

En el corto plazo, HTM experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de -2.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.69K.

Información del mercado de Hatom (HTM)

Cap de mercado $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volumen (24H) $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Suministro de Circulación 80.95M 80.95M 80.95M Suministro total 100,006,500.0 100,006,500.0 100,006,500.0

La capitalización de mercado actual de Hatom es de $ 1.26M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.69K. El suministro circulante de HTM es de 80.95M, con un suministro total de 100006500.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.56M.