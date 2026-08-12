Precio de Reservoir hoy

El precio actual de Reservoir (DAM) hoy es $ 0.00266343, con una variación del 11.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DAM a USD es $ 0.00266343 por DAM.

Reservoir actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 699,273, con un suministro circulante de 262.54M DAM. Durante las últimas 24 horas, DAM cotiza entre $ 0.00266199 (bajo) y $ 0.00301573 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.14892, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00213522.

En el corto plazo, DAM experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -22.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.13K.

Información del mercado de Reservoir (DAM)

Cap de mercado $ 699.27K$ 699.27K $ 699.27K Volumen (24H) $ 2.13K$ 2.13K $ 2.13K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Suministro de Circulación 262.54M 262.54M 262.54M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Reservoir es de $ 699.27K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.13K. El suministro circulante de DAM es de 262.54M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.66M.