Precio de HyperLend (HPL)
El precio actual de HyperLend (HPL) hoy es $ 0.00959158, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HPL a USD es $ 0.00959158 por HPL.
HyperLend actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,205,392, con un suministro circulante de 399.34M HPL. Durante las últimas 24 horas, HPL cotiza entre $ 0.00954983 (bajo) y $ 0.00978028 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02004967, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.008148.
En el corto plazo, HPL experimentó un cambio de -0.90% en la última hora y de -15.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.90K.
La capitalización de mercado actual de HyperLend es de $ 3.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.90K. El suministro circulante de HPL es de 399.34M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.59M.
-0.90%
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-15.82%
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de HyperLend a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de HyperLend a USD fue de $ -0.0031855680.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de HyperLend a USD fue de $ -0.0022809026.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de HyperLend a USD fue de $ +0.000000003587889195.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ 0
|+0.38%
|30 Días
|$ -0.0031855680
|-33.21%
|60 Días
|$ -0.0022809026
|-23.78%
|90 Días
|$ +0.000000003587889195
|+0.00%
Para 2040, el precio de HyperLend podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio actual de HyperLend?
HyperLend (HPL) se cotiza a €0.008162416835577000000, lo que refleja un movimiento de precios del 0.38% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.
¿Qué papel desempeña HyperLend en su ecosistema?
Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Hyperliquid Ecosystem, HPL suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.
¿Con qué intensidad se está negociando HPL hoy?
En las últimas 24 horas, HPL registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.
¿Cuál es la oferta circulante de HyperLend?
Hoy hay 399342009.0726765 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.
¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de HPL?
HyperLend ocupa actualmente el puesto #1753 en el mercado con una capitalización de mercado de €2727782.6620248000000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.
¿Cómo ha evolucionado HyperLend en las últimas 24 horas?
Su precio ha mostrado un movimiento de precios del 0.38% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.
¿Cómo se compara HyperLend con activos similares en la misma categoría?
Dentro del segmento Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Hyperliquid Ecosystem, HPL muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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