Precio de CoinDepo hoy

El precio actual de CoinDepo (COINDEPO) hoy es $ 0.08603, con una variación del 5.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COINDEPO a USD es $ 0.08603 por COINDEPO.

CoinDepo actualmente está en el puesto #3808 por capitalización de mercado en $ 0.00, con un suministro circulante de 0.00 COINDEPO. Durante las últimas 24 horas, COINDEPO cotiza entre $ 0.08137 (bajo) y $ 0.08726 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0988724198446504, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.06296981737272704.

En el corto plazo, COINDEPO experimentó un cambio de -0.33% en la última hora y de -4.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 78.10K.

Información del mercado de CoinDepo (COINDEPO)

Puesto No.3808 Cap de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 78.10K$ 78.10K $ 78.10K Cap. de mercado totalmente diluida $ 86.03M$ 86.03M $ 86.03M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de CoinDepo es de $ 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de $ 78.10K. El suministro circulante de COINDEPO es de 0.00, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 86.03M.