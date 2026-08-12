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El precio actual de Quantix Finance hoy es 53.565 EUR. La capitalización de mercado de QFI es 53,565,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de QFI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Quantix Finance hoy es 53.565 EUR. La capitalización de mercado de QFI es 53,565,000 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de QFI a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Quantix Finance(QFI)

Precio en vivo de 1 QFI en EUR:

€46.0659
€46.0659€46.0659
-1.04%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Quantix Finance (QFI)
Última actualización de la página: 2026-08-12 09:31:08 (UTC+8)

Precio de Quantix Finance hoy

El precio actual de Quantix Finance (QFI) hoy es € 53.565, con una variación del 1.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QFI a EUR es € 53.565 por QFI.

Quantix Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 53.57M, con un suministro circulante de 1.00M QFI. Durante las últimas 24 horas, QFI cotiza entre € 53.111 (bajo) y € 57.148 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, QFI experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de -8.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 171.79K.

Información del mercado de Quantix Finance (QFI)

€ 53.57M
€ 53.57M€ 53.57M

€ 171.79K
€ 171.79K€ 171.79K

€ 535.65M
€ 535.65M€ 535.65M

1.00M
1.00M 1.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

TRX

La capitalización de mercado actual de Quantix Finance es de € 53.57M, con un volumen de trading en 24 horas de € 171.79K. El suministro circulante de QFI es de 1.00M, con un suministro total de 10000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 535.65M.

Historial de precios de Quantix Finance EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 53.111
€ 53.111€ 53.111
24H Mín
€ 57.148
€ 57.148€ 57.148
24H Máx

€ 53.111
€ 53.111€ 53.111

€ 57.148
€ 57.148€ 57.148

--
----

--
----

+0.32%

-1.04%

-8.24%

-8.24%

Historial de precios de Quantix Finance (QFI) en EUR

Siga los cambios de precios de Quantix Finance para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.48412-1.04%
30 Días€ -10.068-15.83%
60 Días€ -0.857-1.58%
90 Días€ -7.123-11.74%
Cambio de precio de Quantix Finance hoy

Hoy, QFI registró un cambio de € -0.48412 (-1.04%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Quantix Finance en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -10.068 (-15.83%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Quantix Finance en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, QFI experimentó un cambio de € -0.857 (-1.58%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Quantix Finance en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -7.123 (-11.74%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Quantix Finance (QFI)?

Consulta la página Historial de precios de Quantix Finance ahora.

Análisis de Quantix Finance

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Quantix Finance, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

¿Qué factores influyen en los precios de Quantix Finance?

Varios factores clave influyen en los precios del token Quantix Finance (QFI):

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del mercado de criptomonedas
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges
3. La adopción del protocolo y el crecimiento de usuarios
4. El desempeño y la competencia en el sector DeFi
5. La utilidad del token y las recompensas por staking
6. Los anuncios de alianzas e integraciones
7. Los desarrollos regulatorios que afectan a DeFi
8. El análisis técnico y los movimientos de los grandes inversores
9. La participación de la comunidad y el impacto en las redes sociales
10. Factores macroeconómicos, como la inflación y las tasas de interés

Estos elementos interconectados generan la volatilidad de precios típica de los tokens emergentes de DeFi.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Quantix Finance hoy?

La gente quiere conocer el precio de Quantix Finance (QFI) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, gestionar la cartera y realizar un timing del mercado. Los inversores siguen los precios en tiempo real para identificar oportunidades de compra o venta, evaluar el rendimiento de sus inversiones y gestionar eficazmente su exposición al riesgo.

Predicción de precios para Quantix Finance

Predicción del precio de Quantix Finance (QFI) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de QFI en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Quantix Finance (QFI) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Quantix Finance podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Quantix Finance en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de QFI para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Quantix Finance.

Cómo comprar e invertir Quantix Finance en España

¿Listo para empezar con Quantix Finance? Comprar QFI es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Quantix Finance. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Quantix Finance (QFI).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Quantix Finance instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Quantix Finance (QFI)

¿Qué puedes hacer con Quantix Finance?

Poseer Quantix Finance te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Quantix Finance (QFI) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Quantix Finance (QFI)

Quantix Finance es un protocolo de crédito on-chain que proporciona infraestructura con permisos para instituciones y marcos de acceso abierto dentro de las finanzas descentralizadas. Permite la asignación estructurada de capital en los mercados de crédito digital mediante la combinación de participación basada en identidad y primitivas financieras nativas de blockchain. La plataforma admite múltiples roles de participantes, incluidos prestamistas, prestatarios y gestores de pools, que operan en pools de crédito seleccionados con evaluación transparente, segmentación de riesgos y seguimiento del rendimiento. Los participantes institucionales operan en entornos con permisos alineados con el cumplimiento, mientras que los usuarios DeFi pueden acceder a oportunidades de rendimiento estructurado en mercados abiertos. Quantix Finance está diseñado para mejorar la eficiencia del capital en los mercados de activos digitales, integrando monitoreo en tiempo real, informes estandarizados y sistemas modulares de despliegue de capital. Al combinar infraestructura de nivel institucional con mercados de crédito on-chain accesibles, Quantix ofrece un marco unificado, escalable, transparente y consciente del riesgo dentro del ecosistema QFI.

Quantix Finance Recurso

Para conocer Quantix Finance más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Categoría :

Decentralized Finance (DeFi)Lending/Borrowing ProtocolsTron Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Quantix Finance

Última actualización de la página: 2026-08-12 09:31:08 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Quantix Finance (QFI)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Quantix Finance

QFI USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de QFI con apalancamiento. Explora el trading de futuros QFIUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Quantix Finance (QFI) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Quantix Finance en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
QFI/USDT
€46.0659
€46.0659€46.0659
-1.04%
3.14K (USDT)

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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