Precio de Quantix Finance hoy

El precio actual de Quantix Finance (QFI) hoy es € 53.565, con una variación del 1.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QFI a EUR es € 53.565 por QFI.

Quantix Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en € 53.57M, con un suministro circulante de 1.00M QFI. Durante las últimas 24 horas, QFI cotiza entre € 53.111 (bajo) y € 57.148 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, QFI experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de -8.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 171.79K.

Información del mercado de Quantix Finance (QFI)

Cap de mercado € 53.57M€ 53.57M € 53.57M Volumen (24H) € 171.79K€ 171.79K € 171.79K Cap. de mercado totalmente diluida € 535.65M€ 535.65M € 535.65M Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro máx. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Suministro total 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Blockchain pública TRX

La capitalización de mercado actual de Quantix Finance es de € 53.57M, con un volumen de trading en 24 horas de € 171.79K. El suministro circulante de QFI es de 1.00M, con un suministro total de 10000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 535.65M.