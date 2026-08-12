Precio de Zest Protocol hoy

El precio actual de Zest Protocol (ZEST) hoy es € 0.15371, con una variación del 7.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZEST a EUR es € 0.15371 por ZEST.

Zest Protocol actualmente está en el puesto #478 por capitalización de mercado en € 22.44M, con un suministro circulante de 146.00M ZEST. Durante las últimas 24 horas, ZEST cotiza entre € 0.15262 (bajo) y € 0.17875 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2997013344655203018, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0515567576530657206.

En el corto plazo, ZEST experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de -34.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 155.55K.

Información del mercado de Zest Protocol (ZEST)

Puesto No.478 Cap de mercado € 22.44M€ 22.44M € 22.44M Volumen (24H) € 155.55K€ 155.55K € 155.55K Cap. de mercado totalmente diluida € 153.71M€ 153.71M € 153.71M Suministro de Circulación 146.00M 146.00M 146.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 14.60% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Zest Protocol es de € 22.44M, con un volumen de trading en 24 horas de € 155.55K. El suministro circulante de ZEST es de 146.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 153.71M.