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El precio actual de Zest Protocol hoy es 0.15371 EUR. La capitalización de mercado de ZEST es 22,441,660 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ZEST a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Zest Protocol hoy es 0.15371 EUR. La capitalización de mercado de ZEST es 22,441,660 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ZEST a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Zest Protocol(ZEST)

Precio en vivo de 1 ZEST en EUR:

€0.1321906
€0.1321906€0.1321906
-7.44%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Zest Protocol (ZEST)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:54:41 (UTC+8)

Precio de Zest Protocol hoy

El precio actual de Zest Protocol (ZEST) hoy es € 0.15371, con una variación del 7.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZEST a EUR es € 0.15371 por ZEST.

Zest Protocol actualmente está en el puesto #478 por capitalización de mercado en € 22.44M, con un suministro circulante de 146.00M ZEST. Durante las últimas 24 horas, ZEST cotiza entre € 0.15262 (bajo) y € 0.17875 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2997013344655203018, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0515567576530657206.

En el corto plazo, ZEST experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de -34.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 155.55K.

Información del mercado de Zest Protocol (ZEST)

No.478

€ 22.44M
€ 22.44M€ 22.44M

€ 155.55K
€ 155.55K€ 155.55K

€ 153.71M
€ 153.71M€ 153.71M

146.00M
146.00M 146.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.60%

BSC

La capitalización de mercado actual de Zest Protocol es de € 22.44M, con un volumen de trading en 24 horas de € 155.55K. El suministro circulante de ZEST es de 146.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 153.71M.

Historial de precios de Zest Protocol EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.15262
€ 0.15262€ 0.15262
24H Mín
€ 0.17875
€ 0.17875€ 0.17875
24H Máx

€ 0.15262
€ 0.15262€ 0.15262

€ 0.17875
€ 0.17875€ 0.17875

€ 0.2997013344655203018
€ 0.2997013344655203018€ 0.2997013344655203018

€ 0.0515567576530657206
€ 0.0515567576530657206€ 0.0515567576530657206

-0.44%

-7.43%

-34.02%

-34.02%

Historial de precios de Zest Protocol (ZEST) en EUR

Siga los cambios de precios de Zest Protocol para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0106255-7.43%
30 Días€ -0.07019-31.35%
60 Días€ -0.1225-44.36%
90 Días€ +0.12871+514.84%
Cambio de precio de Zest Protocol hoy

Hoy, ZEST registró un cambio de € -0.0106255 (-7.43%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Zest Protocol en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.07019 (-31.35%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Zest Protocol en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ZEST experimentó un cambio de € -0.1225 (-44.36%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Zest Protocol en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.12871 (+514.84%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Zest Protocol (ZEST)?

Consulta la página Historial de precios de Zest Protocol ahora.

Análisis de Zest Protocol

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Zest Protocol, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Zest Protocol: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ZEST: alcista, alcista 65% | bajista 35%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

ZEST_USDT se encuentra en el nivel de precio actual de 0,15809 en el período de 4 horas, situado por encima del eje S2 en 0,15741. El precio permanece en un rango bajo, por debajo del centro del mercado en 0,16858. En el corto plazo, tanto el grupo de medias móviles como el grupo EMA muestran una disposición que indica señales de compra. El MACD ha formado una configuración de cruce alcista, mientras que el indicador RSI se mantiene en la zona neutral. Los valores de KDJ y StochRSI no reflejan condiciones extremas de sobrecompra ni de sobreventa. La banda de Bollinger sigue abierta, lo que indica que el nivel actual de volatilidad se mantiene estable. Existe cierta divergencia en la dirección de los indicadores rápidos y lentos. El nivel de referencia cercano es el eje S1 en 0,1619, a aproximadamente un 2,4% del precio actual. Inmediatamente por debajo, el soporte más próximo se sitúa en el eje S2 en 0,15741, a unos 0,4% del precio actual. Por encima, la primera resistencia está ubicada en el centro del mercado en 0,16858, a alrededor del 6,6% del precio actual. Una resistencia más lejana se encuentra en el eje R1 en 0,17307. Actualmente, el precio muestra signos preliminares de estabilización cerca del eje inferior. El impulso entre compradores y vendedores, a nivel de las medias móviles de corto plazo, tiende hacia el lado alcista. Sin embargo, la estructura general aún se encuentra en una fase de corrección por debajo del centro del mercado.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Zest Protocol

Predicción del precio de Zest Protocol (ZEST) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ZEST en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Zest Protocol (ZEST) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Zest Protocol podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Zest Protocol en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ZEST para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Zest Protocol.

Cómo comprar e invertir Zest Protocol en España

¿Listo para empezar con Zest Protocol? Comprar ZEST es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Zest Protocol. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Zest Protocol (ZEST).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Zest Protocol instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Zest Protocol (ZEST)

¿Qué puedes hacer con Zest Protocol?

Poseer Zest Protocol te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Zest Protocol (ZEST) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Zest Protocol (ZEST)

Zest Protocol es el principal protocolo de préstamos de Bitcoin, que permite a los holders de BTC generar rendimiento con sus Bitcoin y pedir prestadas stablecoins usando BTC como garantía. Actualmente, Zest Protocol está desarrollando Bitcoin Collateral Vaults, el primer mercado de préstamos en Bitcoin L1 habilitado por BitVM: el BTC permanece en la capa base mientras las stablecoins se toman prestadas en cadenas EVM. La fase 1 se lanzará con un conjunto de firmantes guardianes. La fase 2 evolucionará hacia una verificación nativa de BTC completamente trustless mediante BitVM, eliminando todos los intermediarios entre la garantía y el crédito.

Zest Protocol Recurso

Para conocer Zest Protocol más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Zest Protocol
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Zest Protocol

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:54:41 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Zest Protocol (ZEST)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Zest Protocol

ZEST USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ZEST con apalancamiento. Explora el trading de futuros ZESTUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Zest Protocol (ZEST) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Zest Protocol en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ZEST/USDT
€0.132139
€0.132139€0.132139
-7.64%
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-33.19%

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TOFU Story

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+37.77%

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HOLO

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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