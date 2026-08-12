Precio de Zest Protocol(ZEST)
El precio actual de Zest Protocol (ZEST) hoy es € 0.15371, con una variación del 7.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZEST a EUR es € 0.15371 por ZEST.
Zest Protocol actualmente está en el puesto #478 por capitalización de mercado en € 22.44M, con un suministro circulante de 146.00M ZEST. Durante las últimas 24 horas, ZEST cotiza entre € 0.15262 (bajo) y € 0.17875 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.2997013344655203018, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0515567576530657206.
En el corto plazo, ZEST experimentó un cambio de -0.44% en la última hora y de -34.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 155.55K.
No.478
14.60%
BSC
La capitalización de mercado actual de Zest Protocol es de € 22.44M, con un volumen de trading en 24 horas de € 155.55K. El suministro circulante de ZEST es de 146.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 153.71M.
-0.44%
-7.43%
-34.02%
-34.02%
Siga los cambios de precios de Zest Protocol para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0106255
|-7.43%
|30 Días
|€ -0.07019
|-31.35%
|60 Días
|€ -0.1225
|-44.36%
|90 Días
|€ +0.12871
|+514.84%
Hoy, ZEST registró un cambio de € -0.0106255 (-7.43%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.07019 (-31.35%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ZEST experimentó un cambio de € -0.1225 (-44.36%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.12871 (+514.84%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Zest Protocol, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de ZEST: alcista, alcista 65% | bajista 35%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S2 ≤ Precio < S1
|Entre S2‑S1
|Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.
ZEST_USDT se encuentra en el nivel de precio actual de 0,15809 en el período de 4 horas, situado por encima del eje S2 en 0,15741. El precio permanece en un rango bajo, por debajo del centro del mercado en 0,16858. En el corto plazo, tanto el grupo de medias móviles como el grupo EMA muestran una disposición que indica señales de compra. El MACD ha formado una configuración de cruce alcista, mientras que el indicador RSI se mantiene en la zona neutral. Los valores de KDJ y StochRSI no reflejan condiciones extremas de sobrecompra ni de sobreventa. La banda de Bollinger sigue abierta, lo que indica que el nivel actual de volatilidad se mantiene estable. Existe cierta divergencia en la dirección de los indicadores rápidos y lentos. El nivel de referencia cercano es el eje S1 en 0,1619, a aproximadamente un 2,4% del precio actual. Inmediatamente por debajo, el soporte más próximo se sitúa en el eje S2 en 0,15741, a unos 0,4% del precio actual. Por encima, la primera resistencia está ubicada en el centro del mercado en 0,16858, a alrededor del 6,6% del precio actual. Una resistencia más lejana se encuentra en el eje R1 en 0,17307. Actualmente, el precio muestra signos preliminares de estabilización cerca del eje inferior. El impulso entre compradores y vendedores, a nivel de las medias móviles de corto plazo, tiende hacia el lado alcista. Sin embargo, la estructura general aún se encuentra en una fase de corrección por debajo del centro del mercado.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Zest Protocol podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Zest Protocol es el principal protocolo de préstamos de Bitcoin, que permite a los holders de BTC generar rendimiento con sus Bitcoin y pedir prestadas stablecoins usando BTC como garantía. Actualmente, Zest Protocol está desarrollando Bitcoin Collateral Vaults, el primer mercado de préstamos en Bitcoin L1 habilitado por BitVM: el BTC permanece en la capa base mientras las stablecoins se toman prestadas en cadenas EVM. La fase 1 se lanzará con un conjunto de firmantes guardianes. La fase 2 evolucionará hacia una verificación nativa de BTC completamente trustless mediante BitVM, eliminando todos los intermediarios entre la garantía y el crédito.
Para conocer Zest Protocol más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
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