¿Cuál es el precio actual de Silo Finance?

Silo Finance se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del --% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara SILO con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del --% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si SILO está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Silo Finance en comparación con los tokens de la categoría Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Arbitrum Ecosystem,Sonic Ecosystem?

Dentro del segmento Decentralized Finance (DeFi),Lending/Borrowing Protocols,Arbitrum Ecosystem,Sonic Ecosystem, SILO demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Silo Finance hoy?

La capitalización de mercado de €321666.4218003165000 coloca a SILO en el puesto #3924, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0E-14 y €0E-14, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando SILO?

Silo Finance ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de SILO?

Con 614008720.9551482 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.