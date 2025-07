ABEL

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

NombreABEL

PuestoNo.1195

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,11%

Suministro de circulación103 394 560

Suministro máx.225 180 000

Suministro total123 974 541

Tasa de circulación0.4591%

Fecha de emisión2022-04-17 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez1,1 USDT

Máximo histórico1.5703190389504647,2024-01-12

Precio más bajo0.03026414280417002,2024-11-12

Blockchain públicaABEL

IntroducciónAbelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.