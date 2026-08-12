Precio de dForce hoy

El precio actual de dForce (DF) hoy es $ 0, con una variación del 2.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DF a USD es $ 0 por DF.

dForce actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 90,047, con un suministro circulante de 999.93M DF. Durante las últimas 24 horas, DF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DF experimentó un cambio de +2.09% en la última hora y de -10.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de dForce (DF)

Cap de mercado $ 90.05K$ 90.05K $ 90.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 90.05K$ 90.05K $ 90.05K Suministro de Circulación 999.93M 999.93M 999.93M Suministro total 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177 999,926,146.6275177

La capitalización de mercado actual de dForce es de $ 90.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DF es de 999.93M, con un suministro total de 999926146.6275177. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 90.05K.