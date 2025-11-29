Precio de Alpaca Finance hoy

El precio actual de Alpaca Finance (ALPACA) hoy es $ 0.00626393, con una variación del 5.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALPACA a USD es $ 0.00626393 por ALPACA.

Alpaca Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 950,042, con un suministro circulante de 151.67M ALPACA. Durante las últimas 24 horas, ALPACA cotiza entre $ 0.00615604 (bajo) y $ 0.00693462 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 8.78, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00504079.

En el corto plazo, ALPACA experimentó un cambio de -0.77% en la última hora y de +17.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Alpaca Finance (ALPACA)

Cap de mercado $ 950.04K$ 950.04K $ 950.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 950.04K$ 950.04K $ 950.04K Suministro de Circulación 151.67M 151.67M 151.67M Suministro total 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

