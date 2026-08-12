Precio de LO0P hoy

El precio actual de LO0P (LO0P) hoy es $ 0.416325, con una variación del 3.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LO0P a USD es $ 0.416325 por LO0P.

LO0P actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 416,394, con un suministro circulante de 1.00M LO0P. Durante las últimas 24 horas, LO0P cotiza entre $ 0.412092 (bajo) y $ 0.435984 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.55, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.175574.

En el corto plazo, LO0P experimentó un cambio de +0.61% en la última hora y de +7.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.83K.

Información del mercado de LO0P (LO0P)

Cap de mercado $ 416.39K$ 416.39K $ 416.39K Volumen (24H) $ 9.83K$ 9.83K $ 9.83K Cap. de mercado totalmente diluida $ 416.39K$ 416.39K $ 416.39K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LO0P es de $ 416.39K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.83K. El suministro circulante de LO0P es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 416.39K.