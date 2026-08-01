Precio de Xauras hoy

El precio actual de Xauras (XRS) hoy es $ 0.02978083, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XRS a USD es $ 0.02978083 por XRS.

Xauras actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,656,059, con un suministro circulante de 223.50M XRS. Durante las últimas 24 horas, XRS cotiza entre $ 0.02977529 (bajo) y $ 0.02979131 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.91, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00499699.

En el corto plazo, XRS experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 15.22K.

Información del mercado de Xauras (XRS)

Cap de mercado $ 6.66M$ 6.66M $ 6.66M Volumen (24H) $ 15.22K$ 15.22K $ 15.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.64M$ 29.64M $ 29.64M Suministro de Circulación 223.50M 223.50M 223.50M Suministro total 995,163,072.5737 995,163,072.5737 995,163,072.5737

La capitalización de mercado actual de Xauras es de $ 6.66M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 15.22K. El suministro circulante de XRS es de 223.50M, con un suministro total de 995163072.5737. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.64M.